Altre studentesse intossicate in una scuola di Teheran (Di mercoledì 1 marzo 2023) Alcune studentesse sono rimaste intossicate dopo avere inalato gas tossico in una scuola superiore della capitale iraniana Teheran, nel quartiere Tehransar. Lo rende noto il quotidiano Etemad. Da fine ...

