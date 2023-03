Altra tempesta di neve in California: abitanti chiusi in casa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una nuova tempesta invernale si è abbattuta sulla California, da giorni stretta nella morsa del gelo e della neve. Bufere di neve hanno colpito la catena della Sierra Nevada e la catena del San Bernardino. La Contea di Mono, che si trova vicino al Parco di Yosemite, è isolata. Tutte le strade sono bloccate. L'ufficio dello sceriffo invita gli abitanti a rimanere chiusi in casa e a non mettersi in viaggio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una nuovainvernale si è abbattuta sulla, da giorni stretta nella morsa del gelo e della. Bufere dihanno colpito la catena della Sierra Nevada e la catena del San Bernardino. La Contea di Mono, che si trova vicino al Parco di Yosemite, è isolata. Tutte le strade sono bloccate. L'ufficio dello sceriffo invita glia rimanereine a non mettersi in viaggio.

