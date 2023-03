Almanacco del 01-03-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 marzo 2023)del giorno è martedì 28 febbraio venne ritrovata l’ascolto da Francesco Vitale Buona giornata Sono di voi oggi la chiesa ricorda San Romano il nome Romano deriva dal latino Romano se significa cittadino di Roma il proverbio si dice la Massaia a Caterina fa più allegra la cucina sono nati oggi Oliviero Toscani Carmen lasorella Luca jurman Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi un buon compleanno tutta dedicata a Sandra a Valerio Alessio e Angelica andiamo a salutare Eleonora Buona giornata anche a te Eleonora ha Michelle Daniela e sarà sempre pronta come sempre andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 28 febbraio 1935 viene prodotto per la prima volta il nylon è una fibra sintetica che trave principale impiego nelle calze da donna una leggenda vuole che il nome nylon derivi dalle iniziali della città di New York e Londra ...