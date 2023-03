Allenamento Milan: le ultime su Calabria, Bennacer e non solo | PM News (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Milan ha svolto una seduta di Allenamento mattutina a Milanello. Ecco il report di quanto fatto da Davide Calabria e Ismaël Bennacer Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilha svolto una seduta dimattutina aello. Ecco il report di quanto fatto da Davidee Ismaël

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, #Bennacer e #Calabria in gruppo nell'allenamento mattutino odierno - sportli26181512 : Milan, Bennacer e Calabria puntano la Fiorentina: Buone notizie per il Milan: si rivedono Ismael Bennacer e Calabri… - musagete10 : Dopo non so quanti anni, il Milan ha svolto un allenamento con tutti i giocatori a disposizione.… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Allenamento @acmilan: le ultime su @davidecalabria2, @IsmaelBennacer e non solo | PM #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - HaitiMilan : RT @DiMarzio: #Milan, #Bennacer e #Calabria in gruppo nell'allenamento mattutino odierno -