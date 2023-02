(Di mercoledì 1 marzo 2023) La Juventus ha vinto col Torino 4-2 salendo a quota 35con conta la penalizzazione e colloca la sua squadra addirittura davanti alSECONDI ? Massimiliano, a Sky Sport, si è espresso così dopo Juventus-Torino: «Ricorso? Noi dobbiamo fare dei, bisognava vincere per raggiungere il Bologna. Stiamo rosicchiando deianche a quelle che ci stanno davanti, abbiamo fatto 50sul campo. Staserasecondi in classifica. Prima della sosta abbiamo partite importanti, quindi vincere stasera è stato fondamentale». Il tecnico bianconero si mette davanti alnonostante la penalizzazione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Allegri scavalca l'Inter: «Fatti 50 punti, siamo momentaneamente secondi!» - -

Il Real Madrid di Ancelottila Juventus per il big di Premier League: ecco di chi si tratta La Juventus continua a lavorare in chiave calciomercato, sia per quanto riguarda i possibili colpi in entrata che sulle ...Come ha detto Max, vede cose che altri non vedono, e questo è di grandissimo ausilio per la ... che anche se molto più basso rispetto al difensore che lo marcava, loe riesce a trovare ......Cronaca della partita con commento e tabellino Formazioni ufficiali C onvocati Juventus... batte Cataldi con traiettoria chela barriera ma non è molto angolata e intervento semplice ...

Allegri scavalca l’Inter: «Fatti 50 punti, siamo momentaneamente secondi!» Inter-News.it

Ottima notizia per la Juventus in vista del derby di stasera: Allegri ed i tifosi non possono che esserne felici.I biancocelesti battono la Samp e volano al quarto posto. Torna a vincere la Fiorentina. Allegri scuote i bianconeri alla vigilia del derby. Marrotta: "Inzaghi deve fare di più" ...