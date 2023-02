Allegri applaude la Juve: 'Avanti così e si va in Champions' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Massimiliano Allegri elogia la sua Juventus, brava a gestire la partita nonostante lo svantaggio iniziale: "Pogba e Chiesa? Servivano giocatori freschi. 10 punti di distacco dalla quarta però sono ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Massimilianoelogia la suantus, brava a gestire la partita nonostante lo svantaggio iniziale: "Pogba e Chiesa? Servivano giocatori freschi. 10 punti di distacco dalla quarta però sono ...

