Alla scoperta della nuova gamma di TV Sony 2023. Il nuovo QD-OLED A95L sarà il TV da battere? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Al vertice della gamma il nuovo TV QD-OLED A95L, ora anche in taglio da 77 pollici e due volte più luminoso. Importanti miglioramenti anche per le serie LED e Mini LED. In arrivo Dolby Vision Gaming, il nuovo Game Menu, l'Eco Dashboard e su Bravia Core arriva l'audio Dolby Atmos. ... Leggi su dday (Di mercoledì 1 marzo 2023) Al verticeilTV QD-, ora anche in taglio da 77 pollici e due volte più luminoso. Importanti miglioramenti anche per le serie LED e Mini LED. In arrivo Dolby Vision Gaming, ilGame Menu, l'Eco Dashboard e su Bravia Core arriva l'audio Dolby Atmos. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Melanie_795 : RT @martiraranans: Daniele sarà pure il ragazzo che non dice sei bona però è il ragazzo che ti cede la sua parte di letto ti fa i massaggi… - CrazyGirl2601 : RT @martiraranans: Daniele sarà pure il ragazzo che non dice sei bona però è il ragazzo che ti cede la sua parte di letto ti fa i massaggi… - NONHOILVESTITO : RT @martiraranans: Daniele sarà pure il ragazzo che non dice sei bona però è il ragazzo che ti cede la sua parte di letto ti fa i massaggi… - thisisnotmichi : RT @martiraranans: Daniele sarà pure il ragazzo che non dice sei bona però è il ragazzo che ti cede la sua parte di letto ti fa i massaggi… - Selgoria : RT @martiraranans: Daniele sarà pure il ragazzo che non dice sei bona però è il ragazzo che ti cede la sua parte di letto ti fa i massaggi… -