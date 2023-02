Alla Juve il derby della Mole, Toro ribaltato 4-2 (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - Sei gol, due traverse e tante emozioni: la Juventus, dopo esser stata sotto due volte, vince in rimonta uno dei derby della Mole più intensi ed emozionanti degli ultimi anni, beffando un Torino gagliardo ma sfortunato. All'Allianz Stadium finisce 4-2 con i gol di Karamoh e Sanabria che non bastano ai granata, ripresi prima da Cuadrado e Danilo, poi ribaltati dal grande ex Bremer e Rabiot. La squadra di Allegri sale così a 35 punti in classifica, a -6 dal sesto posto dell'Atalanta, mentre gli uomini di Juric restano fermi poco più sotto a quota 31. Neanche due minuti sul cronometro e il primo colpo di scena è firmato Karamoh, che realizza il vantaggio granata dopo una spizzata di Buongiorno sul corner di Miranchuk. Colpiti a freddo i bianconeri sono comunque bravi a riassestarsi e a rimettere tutto in equilibrio ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - Sei gol, due traverse e tante emozioni: lantus, dopo esser stata sotto due volte, vince in rimonta uno deipiù intensi ed emozionanti degli ultimi anni, beffando un Torino gagliardo ma sfortunato. All'Allianz Stadium finisce 4-2 con i gol di Karamoh e Sanabria che non bastano ai granata, ripresi prima da Cuadrado e Danilo, poi ribaltati dal grande ex Bremer e Rabiot. La squadra di Allegri sale così a 35 punti in classifica, a -6 dal sesto posto dell'Atalanta, mentre gli uomini di Juric restano fermi poco più sotto a quota 31. Neanche due minuti sul cronometro e il primo colpo di scena è firmato Karamoh, che realizza il vantaggio granata dopo una spizzata di Buongiorno sul corner di Miranchuk. Colpiti a freddo i bianconeri sono comunque bravi a riassestarsi e a rimettere tutto in equilibrio ...

