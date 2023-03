Alla filiera del cinema in Piemonte 20 milioni dalla Regione (Di mercoledì 1 marzo 2023) Oltre venti milioni per la filiera del cinema, destinati a transizione digitale, produzione, sostegno alle sale sono l'impegno preso dAlla Giunta della Regione Piemonte con un documento che impegna a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Oltre ventiper ladel, destinati a transizione digitale, produzione, sostegno alle sale sono l'impegno preso dGiunta dellacon un documento che impegna a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Alla filiera del cinema in Piemonte 20 milioni dalla Regione leggi su Gloo - mu_antonella : RT @Yemegiac: @Viminale La domanda è: esiste una filiera per l’immigrazione regolare alla luce della sempre vigente “Bossi-Fini”? - ve_mauro : @carmelodipaola Non mi pare il problema principale rispetto a produzione EE necessaria, filiera in mano alla Cina, etc. - notizieloc : Marche: Progetto europeo BOOST5: Iscrizione aperta alla Masterclass online del 17 marzo per soggetti della filiera… - AssociazioneISI : ISI è partner tecnico di SED-Salone Edilizia Digitale, appuntamento fieristico dedicato alla filiera dell’edilizia… -