Alla Camera solo 25 con lei Schlein non controlla i parlamentari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : A San Francisco sperimentano i taxi a guida robotizzata. A Singapore l’intelligenza artificiale migliora la vita de… - FratellidItalia : ?? Fermare le partenze per fermare i viaggi di morte. ??Ecco le parole del Capogruppo alla Camera @TommasoFoti - borghi_claudio : Fatti poco noti: al Senato al contrario che alla Camera sono ancora frequenti le votazioni per alzata di mano - TitiCasati : RT @marattin: A San Francisco sperimentano i taxi a guida robotizzata. A Singapore l’intelligenza artificiale migliora la vita dei cittadin… - demosolidale : RT @ROMA_News: Inizia presso @Montecitorio il Congresso dei Ministri della Giustizia contro la #penadimorte. Con l’introduzione di Mario Gi… -

Dopo che ieri il Governo ha posto la questione di fiducia, l' Assemblea delladei deputati tornerà a riunirsi alle 16.45 per il voto della fiducia sul decreto sugli impianti d'...... la propria Casa Funeraria dispone infatti di dieci camere ardenti private che rappresentano la soluzione più evoluta e l'alternativa miglioreardente domestica. Spazi eleganti, ampi, ..."Ieri le commissioni riunite dellahanno approvato il testo base. Entro giovedì vi sarà la possibilità di presentare degli emendamenti di modifica ma non dovrebbero essercene e questo accelera ...

Pd, Schlein star alla Camera: foto e abbracci in Transatlantico Adnkronos

Mentre in Italia continuano le polemiche sulle incredibili e improvvide parole del ministro Piantedosi, che di fronte alla strage di profughi e migranti Libia, come stanno le cose nel “porto sicuro”.TikTok va estirpata in 30 giorni dai cellulari dei dipendenti dei governi di Stati Uniti e Canada. Detto che non si annunciano facili i controlli dei singoli cellulari "aziendali" e ...