Alice | riparte il tour “Eri con me”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 1 marzo 2023) MILANO –torna a rendere omaggio dal vivo a Franco Battiato, del cui repertorio è la più grande e credibile interprete: un sodalizio iniziato nel 1980 con il singolo scritto per lei “Il vento caldo dell’estate” e l’album “Capo Nord”. Con “Gioielli rubati” del 1985, per la prima voltaha interpretato canzoni di Battiato non scritte per lei, poi per molti anni e in molti progetti discografici ha ripreso il suo abituale ruolo di cantautrice fino al 2003, in cui viene pubblicato “Viaggio in Italia”, un album di sole cover dedicato a grandi autori italiani; qui le canzoni di Battiato presenti erano due, ma nei concerti che seguirono aumentarono sempre più, per il rinnovato piacere dinell’interpretare le sue composizioni. In seguito ci saranno altre collaborazioni trae Franco Battiato, come per ...