Alfonso Signorini senza filtri su Ginevra e Antonino: “Mi piacciono molto” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese appassionano i telespettatori del Grande Fratello Vip 7. Nonostante la prima sia uscita ben presto dalla Casa e il secondo sia rimasto dentro a lungo, i due hanno creato una ship – quella dei gintonic – molto solida, ma soprattutto un legame che è sempre stato percepito da tutti. Alfonso Signorini è intervenuto nel nuovo numero del settimanale Chi per dire la sua su quanto sta accadendo tra i due ragazzi ed esprimere la sua opinione. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 “Ginevra e Antonino piacciono molto anche a me” Che Alfonso Signorini avesse un debole per i gintonic l’abbiamo sempre saputo tutti, considerando il largo spazio ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 1 marzo 2023)Lamborghini eSpinalbese appassionano i telespettatori del Grande Fratello Vip 7. Nonostante la prima sia uscita ben presto dalla Casa e il secondo sia rimasto dentro a lungo, i due hanno creato una ship – quella dei gintonic –solida, ma soprattutto un legame che è sempre stato percepito da tutti.è intervenuto nel nuovo numero del settimanale Chi per dire la sua su quanto sta accadendo tra i due ragazzi ed esprimere la sua opinione. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 “anche a me” Cheavesse un debole per i gintonic l’abbiamo sempre saputo tutti, considerando il largo spazio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Alfonso Signorini rivela come mai nei reality si vedono sempre i soliti volti: “non ci sono più i soldi di una volt… - Vanessa04523784 : RT @blogtivvu: Alfonso Signorini fa il tifo per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: “La loro alchimia ha avuto la meglio” https://t.… - lambospinalbese : RT @blogtivvu: Alfonso Signorini fa il tifo per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: “La loro alchimia ha avuto la meglio” https://t.… - pinguina43 : RT @blogtivvu: Alfonso Signorini fa il tifo per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: “La loro alchimia ha avuto la meglio” https://t.… - AttaAttan2 : RT @blogtivvu: Alfonso Signorini fa il tifo per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: “La loro alchimia ha avuto la meglio” https://t.… -