Alfa Romeo verso il GP del Bahrain | Bottas si gode i progressi della C43

Al di là del miglior tempo ottenuto da Zhou nella seconda giornata di test, c'è ottimismo inverso il GP del Bahrain . Il progetto C43 rappresenta una base nuova per lo sviluppo da portare avanti nel corso del campionato, anzitutto introducendo novità sull'avantreno, sarà lì che l'...La protagonista di ogni pellicola era lei: l'Alfetta . Un'auto imprendibile, affilata come una sciabola, ideale tanto per una fuga quanto per un inseguimento. Insieme alla sua "antenata" ...Secondo la ricostruzione della procura, infatti, quella notte, alla guida dell'147 in cui erano in tutto cinque amici, il giovane lungo la Pievaiola all'altezza di una rotonda 'mantenendo ...

Alfa Romeo Alfetta, la sedan più sportiva al mondo ilGiornale.it

La fiera delle auto storiche festeggia quarant’anni e per l’occasione si trasferisce a Parma il 4 e 5 marzo. Oltre alla consueta esposizione delle vetture d’epoca, andrà in scena il primo appuntamento ...E' uscita bene dalla tre giorni di test, Alfa Romeo. Una macchina tutta nuova e con miglioramenti evidenti a sentire Bottas. Il GP in Bahrain per individuare gli avversari diretti ...