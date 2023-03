Alex Sandro-Juve, la Clausola per il Rinnovo: Allegri lo Vuole Titolare (Di mercoledì 1 marzo 2023) Alex Sandro: l’addio non è più così scontato! Le sorti di Alex Sandro, difensore brasiliano della Juventus, sembrano essere cambiate. Max Allegri, tecnico bianconero, lo ritiene ancora centrale nel progetto, tanto da tenerlo in considerazione anche per il futuro. Il calciatore ha una Clausola nel contratto che prevede il prolungamento alla quarantesima presenza: una volta raggiunta questa soglia, guadagnerebbe in automatico un altro anno di contratto. Tuttavia, non ci sono ancora stati dialoghi aperti con il suo entourage, né l’intenzione da parte del club di discutere un ulteriore prolungamento. La scelta di tenerlo sembra essere legata al cambio di modulo: da quando la Juve è tornata a giocare con la difesa a tre, Alex ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 1 marzo 2023): l’addio non è più così scontato! Le sorti di, difensore brasiliano dellantus, sembrano essere cambiate. Max, tecnico bianconero, lo ritiene ancora centrale nel progetto, tanto da tenerlo in considerazione anche per il futuro. Il calciatore ha unanel contratto che prevede il prolungamento alla quarantesima presenza: una volta raggiunta questa soglia, guadagnerebbe in automatico un altro anno di contratto. Tuttavia, non ci sono ancora stati dialoghi aperti con il suo entourage, né l’intenzione da parte del club di discutere un ulteriore prolungamento. La scelta di tenerlo sembra essere legata al cambio di modulo: da quando laè tornata a giocare con la difesa a tre,...

