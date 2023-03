Albano – Anziana derubata da una sedicente fedele di Lourdes

(Di mercoledì 1 marzo 2023)da unadella Madonna di– Individuata probabilmente mentre pregava in chiesa, una truffatrice ha avvicinato un’riuscendo a farsi consegnare danaro e gioielli, per allontanarsi poi indisturbata. E’ successo nei giorni scorsi aLaziale. La vittima, una signora di 85 anni, è stata convinta dalla truffatrice a aprire la propria cassaforte consegnandole danaro e preziosi in cambio dell’intercessione con la Madonna didi cui la ladra si è definita devota. La signora ha capito troppo tardi di essere caduta nel tranello di una truffatrice e ha confessato la sua disavventura ai parenti che hanno denunciato il fatto ai carabinieri.

Ladra, finta devota della Madonna di Lourdes, truffa un'anziana di 85 anni, residente ad Albano, e la deruba dei suoi averi. L'ha fermata per strada con la scusa di parlarle di viaggi miracolosi per la salute nella nota cittadina francese, poi si è fatta

Sotto choc, turbata e sconvolta per essere caduta nel tranello, ha raccontato tutto ai propri figli. Incredula di essersi fatta truffare da quella donna dai modi affabili che l'ha prima convinta a por