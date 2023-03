Al via a Roma la prima tappa dei Mercati della Terra Slow Food del Lazio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sabato 4 marzo inaugura a Roma, alla Città dell’Altra Economia a Testaccio, la prima tappa dei Mercati della Terra Slow Food del Lazio. Si tratta di un’iniziativa itinerante che nasce dal coordinamento dei diversi Mercati Slow Food presenti nella regione: Roma, Tivoli, Frascati, Colleferro e Viterbo, con l’intento di coinvolgere in futuro anche altre città del Lazio tra cui Rieti, Latina e Civitavecchia. «Una formula innovativa per la prima volta sperimentata in Italia nella rete Slow Food – dichiara Luigi Pagliaro, presidente di Slow Food Lazio ... Leggi su funweek (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sabato 4 marzo inaugura a, alla Città dell’Altra Economia a Testaccio, ladeidel. Si tratta di un’iniziativa itinerante che nasce dal coordinamento dei diversipresenti nella regione:, Tivoli, Frascati, Colleferro e Viterbo, con l’intento di coinvolgere in futuro anche altre città deltra cui Rieti, Latina e Civitavecchia. «Una formula innovativa per lavolta sperimentata in Italia nella rete– dichiara Luigi Pagliaro, presidente di...

