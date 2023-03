Al Napoli basterà vincere le 8 partite in casa per lo scudetto aritmetico (Gazzetta) (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport fa il conto dei punti che bastano al Napoli per avere la matematica certezza dello scudetto con qualche giornata in anticipo. Alla squadra di Spalletti “basterà”, scrive, vincere le 8 partite in programma allo stadio Diego Armando Maradona. “Al Napoli basterà vincere le 8 partite in casa per vincere aritmeticamente lo scudetto. Considerando che le milanesi possono arrivare al massimo a quota 89, agli azzurri per assicurarsi il titolo bastano i 24 punti disponibili in casa. Perché battendo tutti, fra gli avversari che saranno ospitati al Maradona ci sono le milanesi: perdendo rossoneri e nerazzurri arriverebbero al massimo a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladello Sport fa il conto dei punti che bastano alper avere la matematica certezza dellocon qualche giornata in anticipo. Alla squadra di Spalletti “”, scrive,le 8in programma allo stadio Diego Armando Maradona. “Alle 8inperaritmeticamente lo. Considerando che le milanesi possono arrivare al massimo a quota 89, agli azzurri per assicurarsi il titolo bastano i 24 punti disponibili in. Perché battendo tutti, fra gli avversari che saranno ospitati al Maradona ci sono le milanesi: perdendo rossoneri e nerazzurri arriverebbero al massimo a ...

