(Aidem) Come interpretare e analizzare i disegni dei bambini per individuare emozioni, disagi e difficoltà (Corso online accreditato) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Corso online accreditato MIUR (15 ore) per supportare i docenti nell’analisi dei disegni dei propri alunni, con l’obiettivo di prevenire possibili difficoltà e potenziare l’apprendimento Prima ancora di saper camminare, parlare, chiedere, i bambini disegnano. Attraverso il disegno possono esprimere le loro emozioni, i loro conflitti, le loro conoscenze. Per i bambini la traccia che lasciano L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 marzo 2023)MIUR (15 ore) per supportare i docenti nell’analisi deidei propri alunni, con l’obiettivo di prevenire possibilie potenziare l’apprendimento Prima ancora di saper camminare, parlare, chiedere, idisegnano. Attraverso il disegno possono esprimere le loro, i loro conflitti, le loro conoscenze. Per ila traccia che lasciano L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : (Aidem) Come interpretare e analizzare i disegni dei bambini per individuare emozioni, disagi e difficoltà (Corso o… - orizzontescuola : (Aidem) Didattica metacognitiva: come progettare percorsi che attivino le componenti cognitive e motivazionali dell… -