Affitti a Roma, la Capitale è tra le città più costose d'Europa: la classifica (Di mercoledì 1 marzo 2023) Affitti sempre più costosi a Roma: in Italia è seconda solo a Milano. Ecco i prezzi medio di stanze, appartamenti e monolocali secondo il report di Housing Anywhere. I proibitivi Affitti a Roma In media si spendono 1.750 euro per un appartamento con una sola camera da letto in affitto a Roma: a renderlo noto è Housing Anywhere, piattaforma leader di alloggi per gli internazionali, che ha stilato una classifica sui prezzi delle case in affitto nei Paesi europei. Sono due le città italiane che figurano in classifica, rispettivamente al quarto e al settimo posto, Milano e Roma: nel capoluogo lombardo il prezzo medio è di 1.853 euro. In cima alla lista, invece, Amsterdam, Reykjavík e Lisbona, rispettivamente con 2.300, 2000 e 1.910 euro.

