Aeroporto di Firenze, Falchi: "Stop al progetto". Schlein e Fossi bloccheranno Giani e Nardella, come Occhetto nel '90? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, dal suo punto di vista, boccia definitivamente il nuovo progetto per l'Aeroporto di Firenze. Affermando: "Nel caso in cui Enac e Toscana Aeroporti decidessero di presentare il Masterplan, ci faremmo senz'altro carico di rappresentare anche le perplessità e contrarietà del Comune di Prato nelle sedi in cui non è presente" L'articolo proviene da Firenze Post.

