Adriana Volpe alla spa: il video in costume fa impazzire i fan, che curve da paura! (Di mercoledì 1 marzo 2023) Adriana Volpe in vacanza in uno splendido resort sulle Dolomiti: il video in spa fa impazzire i fan La conduttrice televisiva Adriana Volpe, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, ha ottenuto sui social un seguito pazzesco. Adriana ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo, ma deve il suo successo sul web ai reality e ai game show. Partecipa a Pechino Express in compagnia del collega Marcello Cirillo nella coppia de 'I Mattutini'. Moltissimi fan del programma di Costantino della Gherardesca, iniziano a seguire l'ex collega di Magalli sui social. Successivamente Alfonso Signorini la sceglie come concorrente del suo Grande Fratello Vip. Adriana è amatissima non solo dagli inquilini, ma anche dal pubblico a casa. Eppure sfortunatamente, è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 1 marzo 2023)in vacanza in uno splendido resort sulle Dolomiti: ilin spa fai fan La conduttrice televisiva, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, ha ottenuto sui social un seguito pazzesco.ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo, ma deve il suo successo sul web ai reality e ai game show. Partecipa a Pechino Express in compagnia del collega Marcello Cirillo nella coppia de 'I Mattutini'. Moltissimi fan del programma di Costantino della Gherardesca, iniziano a seguire l'ex collega di Magalli sui social. Successivamente Alfonso Signorini la sceglie come concorrente del suo Grande Fratello Vip.è amatissima non solo dagli inquilini, ma anche dal pubblico a casa. Eppure sfortunatamente, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CacajLaureta : @BITCHYFit De va via e non lo vediamo giovedì 3 marzo sarà fantastico . Adriana Volpe fava opinioni giusti no Lei - fra551701 : @stasi_supporter Caxxo!!!! Basta con ste opinioniste da pollaio. RIDATECI ADRIANA VOLPE - kuroik3nshi : RT @dea_channel: buone e meritate vacanze alla divina Adriana Volpe ???????????? - DenisMonaca : RT @dea_channel: buone e meritate vacanze alla divina Adriana Volpe ???????????? - ItalianeVip : RT @dea_channel: buone e meritate vacanze alla divina Adriana Volpe ???????????? -