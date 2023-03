Adecco | aperte le selezioni per 150 assunzioni per Sirti

(Di mercoledì 1 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) –, società specializzata di TheGroup che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona 150 risorse professionali in ambito tecnico perTelco Infrastructures spa, nelle regioni di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Veneto, Piemonte e Sardegna.Tra le figure professionali ricercate vi sono: assistenti tecnici, capisquadra lavori civili, autisti mezzi pesanti, operatori macchine operatrici (escavatoristi), addetti opere civili (manovali), giuntisti e posatori di fibra ottica.Per quanto riguarda i requisiti, è preferibile avere un'esperienza pregressa in cantieristica stradale o una breve esperienza nell'ambito edile.Per le risorse che avranno superato con successo il processo di selezione è previsto l'inserimento in organico con contratto a tempo indeterminato con ...

MILANO (ITALPRESS) – Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona 150 risorse professionali in ambito tecnico per Sirti Telco Infrastructures ...