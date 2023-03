Addio Raimondo Todaro, non c’è stato nulla da fare | Potrebbe essere la fine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Brutte notizie per i fan di Raimondo Todaro, che Potrebbero dire Addio per sempre al ballerino e maestro di danza. C’è aria di crisi ad Amici di Maria De Filippi: Raimondo Todaro starebbe attraversando un periodo terribile che Potrebbe portarlo a dire Addio alla trasmissione. Una decisione molto sofferta che sta spaventando tutti i suoi fan, perché Potrebbero non vederlo più insegnare agli allievi. I motivi dietro questa possibilità sono piuttosto tristi, anche se Todaro sta mantenendo il massimo riserbo. Ora la scuola di cantanti e ballerini Potrebbe subire uno scossone non da poco con questo Addio: con Todaro se ne andrebbe una colonna portante del ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 1 marzo 2023) Brutte notizie per i fan di, chero direper sempre al ballerino e maestro di danza. C’è aria di crisi ad Amici di Maria De Filippi:starebbe attraversando un periodo terribile cheportarlo a direalla trasmissione. Una decisione molto sofferta che sta spaventando tutti i suoi fan, perchéro non vederlo più insegnare agli allievi. I motivi dietro questa possibilità sono piuttosto tristi, anche sesta mantenendo il massimo riserbo. Ora la scuola di cantanti e ballerinisubire uno scossone non da poco con questo: conse ne andrebbe una colonna portante del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 la riproposizione di due serate speciali e indimenticabili inventate da #MaurizioCostanzo:“… - SunnyLiberty : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 la riproposizione di due serate speciali e indimenticabili inventate da #MaurizioCostanzo:“… - fmarengo5912 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 la riproposizione di due serate speciali e indimenticabili inventate da #MaurizioCostanzo:“… - PUSSlFIED : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 la riproposizione di due serate speciali e indimenticabili inventate da #MaurizioCostanzo:“… - fictionmediaset : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 la riproposizione di due serate speciali e indimenticabili inventate da #MaurizioCostanzo:“… -