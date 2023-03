“Addio”. Malore improvviso, Franco muore in casa davanti alla moglie (Di mercoledì 1 marzo 2023) È morto all’improvviso nella sua casa Franco Eustacchio Stromei, proprietario dello stabilimento balneare La Bussola di Montesilvano, in provincia di Pescara; si è spento davanti alla moglie che ha tentato di soccorrerlo senza riuscire a salvargli la vita. Conosciuto in tutta la costa, la scomparsa di Franco Eustacchio Stromei ha sollevato un’ondata di emozione. Il presidente regionale della Sib-Balneatori Riccardo Padovano ricorda con stima il collega scomparso: “Nel 2001 fui io a consigliare a lui e i parenti appena tornati dal Venezuela, l’acquisto della Bussola”. “Tutti insieme hanno sempre amministrato bene quell’attività, lottando con la categoria quando si manifestò il problema dell’erosione, hanno inoltre investito per lavori di ammodernamento. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) È morto all’nella suaEustacchio Stromei, proprietario dello stabilimento balneare La Bussola di Montesilvano, in provincia di Pescara; si è spentoche ha tentato di soccorrerlo senza riuscire a salvargli la vita. Conosciuto in tutta la costa, la scomparsa diEustacchio Stromei ha sollevato un’ondata di emozione. Il presidente regionale della Sib-Balneatori Riccardo Padovano ricorda con stima il collega scomparso: “Nel 2001 fui io a consigliare a lui e i parenti appena tornati dal Venezuela, l’acquisto della Bussola”. “Tutti insieme hanno sempre amministrato bene quell’attività, lottando con la categoria quando si manifestò il problema dell’erosione, hanno inoltre investito per lavori di ammodernamento. ...

