Addio all’attore | regista e stuntman statunitense Ricou Browning

Il regista, sceneggiatore, attore e stuntman statunitense Ricou Browning, che ha vestito i panni del minaccioso Uomo-pesce nelle scene subacquee del film "Il mostro della laguna nera" (1954), è morto all'età di 93 anni a Southwest Ranches, in Florida. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Kim a "The Hollywood Reporter". "Mio padre ha avuto una carriera favolosa nell'industria cinematografica, fornendo un intrattenimento meraviglioso per le generazioni passate e future", ha dichiarato la figlia. Browning, che raccontava di poter trattenere abitualmente il respiro per quattro minuti alla volta, ha interpretato 'Gill-Man' (letteralmente l'Uomo-branchia) l'Uomo-pesce nel film "Il mostro della laguna nera" di Jack Arnold, il classico dell'horror fantascientifico in 3D della ...

