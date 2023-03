Addio a Just Fontaine, recordman della nazionale francese (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - Giornata di lutto per il mondo del calcio. È morto, all'età di 89 anni, Just Fontaine, ex attaccante di Nizza e Reims e della Francia. In nazionale vanta 21 presenze e 30 gol ed è proprio con la maglia dei "bleus" che ha scritto la storia del calcio, segnando ai Mondiali del 1958 in Svezia ben tredici reti. Un record che ancora resiste saldamente. Leggi su agi (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - Giornata di lutto per il mondo del calcio. È morto, all'età di 89 anni,, ex attaccante di Nizza e Reims eFrancia. Invanta 21 presenze e 30 gol ed è proprio con la maglia dei "bleus" che ha scritto la storia del calcio, segnando ai Mondiali del 1958 in Svezia ben tredici reti. Un record che ancora resiste saldamente.

