Addio a Just Fontaine | miglior marcatore di sempre in un Mondiale

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il mondo del calcio piange la scomparsa di. Il suo nome è ancora oggi legato al record di gol realizzati in una singola edizione del: 13 in sei partite con la nazionale francese.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Fontaine. Il suo nome è ancora oggi legato al record di gol realizzati in una singola edizione del Mondiale: 13 in sei partite con la nazionale francese. Era il 1958 e in Svezia trionfò il ... È morto oggi a Casablanca all'età di 89 anni Fontaine, leggenda del calcio francese e storico attaccante dello Stade de Reims. È a lui che appartiene ancora oggi il record di gol segnati in una singola edizione di Coppa del Mondo: 13 reti ...

Calcio, addio a Just Fontaine: fu capocannoniere dei Mondiali con ... Il Denaro

