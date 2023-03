Addio a Just Fontaine, il miglior marcatore di sempre in un Mondiale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il leggendario attaccante francese aveva 89 anni. È passato alla storia ai Mondiali del 1958, in Svezia, quandò segno 13 reti Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il leggendario attaccante francese aveva 89 anni. È passato alla storia ai Mondiali del 1958, in Svezia, quandò segno 13 reti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Addio a Just Fontaine recordman della nazionale francese - #Addio #Fontaine #recordman #della… - Agenzia_Italia : Addio a #JustFontaine, recordman della #Francia ai mondiali di #Svezia del '58. - infoitsport : Just Fontaine, addio al capocannoniere dei Mondiali che anticipò Zidane e Mbappé - SportRepubblica : Just Fontaine, addio al capocannoniere dei Mondiali che anticipò Zidane e Mbappé - repubblica : Just Fontaine, addio al capocannoniere dei Mondiali che anticipò Zidane e Mbappé [a cura della redazione Sport] -