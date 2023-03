Acufene per 750 mln nel mondo, esperta ‘occhio a malattie neurodegenerative’ (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Gli acufeni, o fischio nell’orecchio, sono un problema che nel corso della vita intera possono affliggere tutta la popolazione. Nel mondo ne soffrono 750 milioni di persone. La percezione di udire un suono che in realtà non è presente è un evento molto comune e almeno per una volta tutti gli esseri umani hanno avuto esperienza con questo problema. Ma attenzione alle malattie neurodegenerative che hanno come sintomo proprio l’Acufene”. Lo afferma Arianna di Stadio, docente all’Università di Catania e ricercatrice onoraria del Laboratorio di neuroinfiammazione dell’Ucl Queen Square Neurology di Londra, in occasione della Giornata mondiale dell’udito che ricorre il 3 marzo. “La percezione dei suoni e della voce – spiega di Stadio – è un processo complesso che inizia nell’orecchio. Le cellule dell’orecchio una volta ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Gli acufeni, o fischio nell’orecchio, sono un problema che nel corso della vita intera possono affliggere tutta la popolazione. Nelne soffrono 750 milioni di persone. La percezione di udire un suono che in realtà non è presente è un evento molto comune e almeno per una volta tutti gli esseri umani hanno avuto esperienza con questo problema. Ma attenzione alleneurodegenerative che hanno come sintomo proprio l’”. Lo afferma Arianna di Stadio, docente all’Università di Catania e ricercatrice onoraria del Laboratorio di neuroinfiammazione dell’Ucl Queen Square Neurology di Londra, in occasione della Giornata mondiale dell’udito che ricorre il 3 marzo. “La percezione dei suoni e della voce – spiega di Stadio – è un processo complesso che inizia nell’orecchio. Le cellule dell’orecchio una volta ...

