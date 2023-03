Acqua, terra, mare: Saronno svela il mondo di Carla Abertella (Di mercoledì 1 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si apre sabato 4 marzo in Sala Nevera di Casa Morandi a Saronno, la mostra personale dell’artista genovese Carla Albertella dal titolo “Il mio mondo: Acqua, terra, mare e altri racconti”, esposizione di una selezione di opere, quasi tutte realizzate per l’occasione, quindi inedite, che sono sintesi di una ricerca iniziata negli anni ottanta e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 1 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si apre sabato 4 marzo in Sala Nevera di Casa Morandi a, la mostra personale dell’artista genoveseAlbertella dal titolo “Il mioe altri racconti”, esposizione di una selezione di opere, quasi tutte realizzate per l’occasione, quindi inedite, che sono sintesi di una ricerca iniziata negli anni ottanta e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

