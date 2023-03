...trentaduennedel proprietario del Monza Silvio Berlusconi , che dopo il pareggio dei brianzoli con l' Inter (un 2 - 2 all'ultimo respiro non privo di polemiche per il gol annullato ad......pochi secondi prima del 'gol' di, a fare discutere anche un'esultanza tutt'altro che sportiva. No, non quella di Adriano Galliani, dirigente del Monza ma quella di Marta Fascina,del ...Quando entrano in una nuova scuola, però, unachiede loro se "stiano insieme", se siano una coppia. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Disdici quando ...

Acerbi e la compagna in attesa del secondo figlio: “Ti aspettiamo” Golssip

Il difensore nerazzurro si prepara a diventare papà per la seconda volta dopo la nascita, nel 2021, della piccola Vittoria ...Al 38’ Acerbi salva sulla linea, ma il gioco viene fermato dall ... Onana ha replicato più volte al compagno di squadra con Calhanoglu che è intervenuto per fermare i due compagni di squadra, tappando ...