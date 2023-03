Accordo ECA-FIFA in Vista?

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’ECA (Associazione Europea dei Club) e lasono schierate su fronti opposti da mesi ormai. Nasser Al-Khelaïfi, Presidente dell’ECA, si è riunito con il comitato esecutivo a Milano per discutere dei rapporti tra le due organizzazioni. Laè stata accusata di prendere decisioni senza consultare i club, come cambiare date, formati e luoghi di competizioni come la Coppa del Mondo per Club, la Coppa d’Africa e la Coppa del Mondo. Alcuni membri del comitato esecutivo dell’ECA hanno persino suggerito di rompere i legami con la. Dopo alcuni incontri costruttivi durante la Coppa del Mondo a Doha, l’ECA e ladovrebbero annunciare unnelle prossime settimane. L’dovrebbe riguardare diversi aspetti. Nasser Al-Khelaïfi ha presentato queste modifiche ai membri del ...