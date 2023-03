Accordo Camurus - Molteni per trattamento dipendenza da oppioidi (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'eroina rimane l'oppioide illecito più utilizzato, a cui è attribuibile il 50% dei decessi secondo GeoOverdose.it (dati 2022). Buvidal ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'eroina rimane l'oppioide illecito più utilizzato, a cui è attribuibile il 50% dei decessi secondo GeoOverdose.it (dati 2022). Buvidal ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dalla ...

Accordo Camurus - Molteni per trattamento dipendenza da oppioidi L'accordo tra Camurus e Molteni offre una partnership sinergica per massimizzare il valore di entrambi i prodotti Buvidal e Sixmo come trattamenti innovativi a lunga durata d'azione per la dipendenza ... Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - Camurus e Molteni hanno concordato i termini per la distribuzione e la vendita in Italia di Buvidal*, farmaco ...