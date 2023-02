Accadde oggi 1 marzo 1947: il Fondo Monetario Internazionale (Di mercoledì 1 marzo 2023) . L’acronimo in italiano è FMI, in inglese IMF che sta appunto per International Monetary Fund. Si tratta di un’organizzazione Internazionale pubblica a carattere universale e composta dai governi nazionali di 190 Paesi. Insieme al gruppo della Banca Mondiale fa parte delle organizzazioni internazionali dette di “Bretton ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) . L’acronimo in italiano è FMI, in inglese IMF che sta appunto per International Monetary Fund. Si tratta di un’organizzazionepubblica a carattere universale e composta dai governi nazionali di 190 Paesi. Insieme al gruppo della Banca Mondiale fa parte delle organizzazioni internazionali dette di “Bretton ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiokemonia : Stai ascoltando: Rubrica-Accadde oggi La musica anni 80 solo su - MarcellaDAngel6 : RT @fabianomas: Accadde oggi: il Parlamento tedesco brucia in una notte, Hitler ne approfitta per prendere il potere. Era il 27 febbraio 19… - Alfonso0070 : RT @fabianomas: Accadde oggi: il Parlamento tedesco brucia in una notte, Hitler ne approfitta per prendere il potere. Era il 27 febbraio 19… - CaraboaT : Accadde oggi. 28 febbraio 1940. Nello spettacolo “Via Albona. Una geografia della memoria” con Francesca Botti e… - zazoomblog : Accadde oggi 28 febbraio 1942: nasce Dino Zoff leggenda del calcio italiano - #Accadde #febbraio #1942: #nasce… -