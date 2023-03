"A volte ritornano". Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Secondo gli ultimi rumor, l'influencer e il deejay si sarebbero riavvicinati e Giulia De Lellis sarebbe il motivo della rottura tra Damante e la fidanzata Elisa Visari Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Secondo gli ultimi rumor, l'influencer e il deejay si sarebbero riavvicinati eDesarebbe il motivo della rottura trae la fidanzata Elisa Visari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cicciodevilla : RT @CeresaRaffaele: Indagati a Bergamo L'ex premier Conte,Speranza e il governatore Fontana per epidemia colposa. Aspettiamoci l'ondata dei… - MisantropoDiss1 : RT @Frances99687883: #Nemiciamici A volte ritornano #Santoro #Mediaset - caroletta71 : RT @CeresaRaffaele: Indagati a Bergamo L'ex premier Conte,Speranza e il governatore Fontana per epidemia colposa. Aspettiamoci l'ondata dei… - tw4ttersucks : RT @AdrianaSpappa: #Capua: il virus aviario è aumentato di un miliardo di volte in 10 anni, se si incontra con il virus dell'influenza vien… - ThomasEMint : @DarkAngelsCP A volte ritornano...! Bentornati!?? -