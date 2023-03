A Tivoli è nato un hub per contrastare la povertà educativa minorile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 marzo 2023) A, in provincia di Roma, prende il via “Il Buon Inizio. Crescere in una comunità educante che si prende cura”, un progetto seleziodall’impresa sociale con i Bambini, coordida Save the Children Italia. Il progetto Il progetto è stato presentato alla comunità il 25 febbraio 2023, presso l’IC3 – sede di Campolimpido, durante una mattinata di festa. Qui hanno partecipato le istituzioni locali, le realtà del terzo settore e le famiglie del territorio. Il Buon Inizio, intervento di durata triennale, vede a livello territoriale, la collaborazione del Comune die dell’IC3 con la cooperativa sociale Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma, soggetto implementatore del progetto che lavoreranno in sinergia per creare un’area ad alta densità ...