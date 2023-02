A Sion presidente sospende allenatore, andrà lui in panchina (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non c'è pace per il Sion. La squadra svizzera attualmente al penultimo posto in campionato ha diffuso un comunicato con cui ufficializza la "sospenSione", quindi non l'esonero, del tecnico Fabio ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non c'è pace per il. La squadra svizzera attualmente al penultimo posto in campionato ha diffuso un comunicato con cui ufficializza la "sospene", quindi non l'esonero, del tecnico Fabio ...

