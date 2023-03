A San Vito al Tagliamento studenti formati su nuovo macchinario (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un segnale importante dell’interesse degli imprenditori a fornire opportunità di crescita ai giovani prima ancora che un posto di lavoro nelle loro aziende. Un segnale che dimostra quanto il Friuli Venezia Giulia sia al passo con i tempi e come sia ormai diffusa la consapevolezza che la competitività si gioca su due fattori trainanti: il capitale umano e la capacità di fare comunità. Questo in sintesi il messaggio che l’assessore alla Formazione, istruzione e lavoro ha portato oggi agli studenti dell’Isis Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento dove è stato consegnato un nuovo macchinario acquistato dalla scuola grazie al contributo di un gruppo di aziende del territorio e del Cluster della meccanica (Comet). L’apparecchiatura è un centro di lavoro fresatrice a controllo numerico, un esempio delle ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un segnale importante dell’interesse degli imprenditori a fornire opportunità di crescita ai giovani prima ancora che un posto di lavoro nelle loro aziende. Un segnale che dimostra quanto il Friuli Venezia Giulia sia al passo con i tempi e come sia ormai diffusa la consapevolezza che la competitività si gioca su due fattori trainanti: il capitale umano e la capacità di fare comunità. Questo in sintesi il messaggio che l’assessore alla Formazione, istruzione e lavoro ha portato oggi aglidell’Isis Paolo Sarpi di Sanaldove è stato consegnato unacquistato dalla scuola grazie al contributo di un gruppo di aziende del territorio e del Cluster della meccanica (Comet). L’apparecchiatura è un centro di lavoro fresatrice a controllo numerico, un esempio delle ...

