Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : A Oslo la polizia norvegese porta via di peso Greta Thunberg - AMalquati : Oslo, la polizia porta via Greta Thunberg durante protesta - sallo_news : Greta Thunberg protesta a Oslo: portata via di peso dalla polizia - antoniorosato72 : Greta Thunberg arrestata in Norvegia durante una manifestazione contro le turbine eoliche illegali. La polizia di O… - blogLinkes : Oslo, la polizia sgombera il sit-in dei Sami contro le pale eoliche. Arriva anche Greta Thunberg -

C'è anche Greta Thunberg fra i fermati dalladiche ha sgombrando gli attivisti ambientalisti dagli ingressi ai ministeri bloccati da tre giorni nel quartiere governativo della capitale. Presa per le braccia e per le gambe da due ...L'attivista svedese Greta Thunberg è stata portata via dallanorvegese durante una manifestazione adavanti al ministero delle Finanze e dell'Industria. Da giorni in Norvegia gli attivisti ecologisti manifestano per chiedere la rimozione di turbine ......ambientalista Greta Thunberg è stata arrestata dalla norvegese durante una manifestazione a... poco dopo è arrivata lanorvegese e li hanno portati via di peso. Ecco come è andata Nell'...

A Oslo la polizia norvegese porta via di peso Greta Thunberg - Il ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Oslo, 28 feb. Può sembrare un controsenso ma Greta Thunberg ha deciso di protestare contro le turbine eoliche norvegesi. L'attivista per il clima ha aderito alla campagna del popolo… Leggi ...