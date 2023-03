Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : I giornalisti italiani sono in viaggio verso New Delhi ma lo staff di Meloni non riesce a dare informazioni, troppo… - WRUVplaystream : 'New Delhi' - Gilbert Castellanos -

Una serie di cartelli con la sua immagine e la scritta 'benvenuta' e poi bandiere italiane in alcuni dei luoghi simbolo della città. Cosìsi prepara alla visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che comincerà ufficialmente domani con l'arrivo in India in mattinata. I cartelloni sono comparsi in alcune delle vie ...I giornalisti italiani sono in viaggio versoma lo staff della premier non riesce a dare informazioni, troppo occupato dall'articolo del Foglio sul caso Mario Sechi. Si parla di 'sciopero bianco' per chi lavora nella comunicazione ......l'altro ha firmato e promulgato la legge che prevede la sospensione da parte della Russia del... Anche un incontro a margine del G20 a Nuovatra Antony Blinken e il ministro degli Esteri ...

A New Delhi per Meloni cartelli di benvenuto e bandiere italiane Agenzia askanews

I giornalisti italiani sono in viaggio verso New Delhi ma lo staff della premier non riesce a dare informazioni, troppo occupato dall'articolo del Foglio sul caso Mario Sechi. Si parla di "sciopero bi ...L'India, che detiene quest'anno la Presidenza del G20, intende dedicare particolare attenzione al settore della lotta alla corruzione, come fatto dall'Italia ...