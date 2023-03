"A bando le spiagge libere". Il piano di Gasparri per i balneari (Di mercoledì 1 marzo 2023) Se lo scopo reale è davvero quello di favorire la concorrenza nel mercato delle concessioni balneari, allora una soluzione c'è: fare una mappatura del demanio costiero italiano, individuare le aree non ancora occupate e, infine, metterle a gara. Senza così dover distruggere le imprese già attive, le quali con il lavoro di anni hanno contribuito allo sviluppo del turismo del nostro Paese». Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, da sempre vicino alla galassia del settore balneare italiano, va dritto al punto della «questione concessioni», ponendo al centro del dibattito una possibile chiave di volta per la risoluzione del problema: la mappatura delle coste. Senatore Gasparri, cosa intende quando parla di «mappatura delle coste»? «Quella della mappatura del demanio costiero è una vecchia questione, peraltro già prevista dalla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Se lo scopo reale è davvero quello di favorire la concorrenza nel mercato delle concessioni, allora una soluzione c'è: fare una mappatura del demanio costiero italiano, individuare le aree non ancora occupate e, infine, metterle a gara. Senza così dover distruggere le imprese già attive, le quali con il lavoro di anni hanno contribuito allo sviluppo del turismo del nostro Paese». Il vicepresidente del Senato Maurizio, da sempre vicino alla galassia del settore balneare italiano, va dritto al punto della «questione concessioni», ponendo al centro del dibattito una possibile chiave di volta per la risoluzione del problema: la mappatura delle coste. Senatore, cosa intende quando parla di «mappatura delle coste»? «Quella della mappatura del demanio costiero è una vecchia questione, peraltro già prevista dalla ...

