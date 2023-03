"A Bakhmut la battaglia più feroce dall'inizio della guerra", drammatico annuncio di Zelensky (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le battaglie a Bakhmut sono le più feroci da quando è iniziato il conflitto con la Russia. Nel suo consueto discorso serale, ha aggiunto che nell'ultimo giorno ci sono stati più di 30 bombardamenti russi nella regione di Kherson, che hanno provocato almeno quattro morti. "L'intensità dei combattimenti sta aumentando", ha detto Zelensky. Nonostante i continui attacchi, il leader ucraino ha affermato che non ci sono state interruzioni di corrente nel Paese e che la rete energetica non è stata danneggiata. "Migliaia di persone lavorano ogni giorno per questo risultato", ha concluso il presidente ucraino. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il presidente ucraino Volodymyrha affermato che le battaglie asono le più feroci da quando è iniziato il conflitto con la Russia. Nel suo consueto discorso serale, ha aggiunto che nell'ultimo giorno ci sono stati più di 30 bombardamenti russi nella regione di Kherson, che hanno provocato almeno quattro morti. "L'intensità dei combattimenti sta aumentando", ha detto. Nonostante i continui attacchi, il leader ucraino ha affermato che non ci sono state interruzioni di corrente nel Paese e che la rete energetica non è stata danneggiata. "Migliaia di persone lavorano ogni giorno per questo risultato", ha concluso il presidente ucraino.

