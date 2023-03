A 17 anni la patente di guida: sarà digitale e accessibile da smartphone. La proposta della Commissione Europea (Di mercoledì 1 marzo 2023) La patente di guida a 17 anni. Interamente online che si tiene sullo smartphone. Si tratta della proposta avanzata dalla Commissione Europea. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladia 17. Interamente online che si tiene sullo. Si trattaavanzata dalla. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : In Ue arriva la patente digitale, si guida dai 17 anni - Europa - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Arriva la patente digitale valida in tutta l'Unione e si prevede che dai 17 anni si possa far pr… - MediasetTgcom24 : Ue: patente di plastica addio, la nuova licenza di guida sarà digitale sul telefono | Al volante già a 17 anni #ue - ultimora_pol : La Commissione europea propone la patente digitale valida in tutta l'Unione e la possibilità dai 17 anni di far pra… - IrisBlue2021 : @ASpigni @SoloNews101 Alterato non significa ubriaco Chi il sabato sera non esce con gli amici e si fa una birra? 1… -