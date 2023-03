8 marzo, Meloni: “L’ideologia gender andrà a discapito delle donne, ne sono le prime vittime” (Di mercoledì 1 marzo 2023) In un'intervista rilasciata al settimanale Grazia in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Giorgia Meloni ha espresso la sua opinione riguardo all'interruzione di gravidanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 marzo 2023) In un'intervista rilasciata al settimanale Grazia in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Giorgiaha espresso la sua opinione riguardo all'interruzione di gravidanza. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann91214513 : RT @SecolodItalia1: 8 marzo, Meloni alle donne: «Credete in voi stesse e lavorate duro: ogni obiettivo è possibile» - Newsinunclick : GRAZIA PRESENTA COVER E INTERVISTA ESCLUSIVE CON GIORGIA MELONI «RAGAZZE, LIBERIAMO IL NOSTRO POTERE» La prima Pr… - Rosario16305726 : RT @SecolodItalia1: 8 marzo, Meloni alle donne: «Credete in voi stesse e lavorate duro: ogni obiettivo è possibile» - SecolodItalia1 : 8 marzo, Meloni alle donne: «Credete in voi stesse e lavorate duro: ogni obiettivo è possibile»… - Newsinunclick : La premier Giorgia Meloni ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, in cui si chiede u… -