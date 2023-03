8 marzo, Meloni alle donne: «Credete in voi stesse e lavorate duro: ogni obiettivo è possibile» (Di mercoledì 1 marzo 2023) «Se si crede in se stesse, e si lavora duro, ogni obiettivo si può raggiungere. Non ci sono limiti». Intervistata dal settimanale Grazia, in vista dell’8 marzo, Giorgia Meloni lancia un messaggio di fiducia alle donne, esortandole a superare i «tabù» e a esprimere a pieno «la loro grande forza», che comunque va «liberata dai mille ostacoli che la ingabbiano». Ostacoli antichi, come quelli che spesso si frappongono alla maternità, ma anche nuovi, come i rischi messi in campo dall’ideologia gender. Il messaggio di Meloni alle donne che pensano di abortire A una donna che sta per interrompere la gravidanza «direi di provare a darsi una possibilità, che non è sola, che lo Stato le darà gli strumenti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 marzo 2023) «Se si crede in se, e si lavorasi può raggiungere. Non ci sono limiti». Intervistata dal settimanale Grazia, in vista dell’8, Giorgialancia un messaggio di fiducia, esortandole a superare i «tabù» e a esprimere a pieno «la loro grande forza», che comunque va «liberata dai mille ostacoli che la ingabbiano». Ostacoli antichi, come quelli che spesso si frappongono alla maternità, ma anche nuovi, come i rischi messi in campo dall’ideologia gender. Il messaggio diche pensano di abortire A una donna che sta per interrompere la gravidanza «direi di provare a darsi una possibilità, che non è sola, che lo Stato le darà gli strumenti ...

