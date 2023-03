48 ore per trattare. No di Meloni, Nì di Scholz: lo stop alle auto inquinanti dal 2035 può saltare (Di mercoledì 1 marzo 2023) Governo tedesco diviso, verso l'astensione. Se la Germania non è a bordo, con il voto contrario dell’Italia e della Polonia e l’astensione della Bulgaria ci sarebbe la minoranza di blocco per cassare la norma. Pressing di Bruxelles su Berlino Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 marzo 2023) Governo tedesco diviso, verso l'astensione. Se la Germania non è a bordo, con il voto contrario dell’Italia e della Polonia e l’astensione della Bulgaria ci sarebbe la minoranza di blocco per cassare la norma. Pressing di Bruxelles su Berlino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - fdragoni : Più che un viaggio è un pellegrinaggio. QUATTRO soste per ricaricare la batteria e DUE ore in più per raggiungere N… - marcocappato : Il 7 Marzo, ore 16, manifesterò a Roma, piazza Santi Apostoli, per unirmi all’appello di @permarcogentili a… - lindawhippet : RT @TrustZio: Resterei per ore ad ascoltare le vostre storie. Ascolterei anche i vostri silenzi,a dire il vero. Forse vi guarderei,ma nem… - rid15262 : RT @sweetlullaby0: ?? L'auto elettrica non conviene: complottismo? No, 'Il sole 24 ORE' 'Sono 786 km. È la distanza tra la redazione de il… -