2035 - Bando delle endotermiche | è ufficiale | l' Italia voterà contro

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il governono formalizza la propria posizione sulautonel. Ieri, alla vigilia della riunione degli ambasciatori dei Paesi dell'Ue (Rappresentanti Permanenti aggiunti in Ue, noto come Coreper), in programma oggi 1 marzo a Bruxelles, il ministeo dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha diffuso una nota per comunicare la decisione di esprimere "una posizione contraria alla proposta di Regolamento europeo che prevede ilalla produzione e vendita di auto e furgoni con motori termici al". "L'elettrico non è l'unica strada". "Pur condividendo gli obiettivi di decarbonizzazione, l'sostiene che i target ambientali vadano perseguiti attraverso 'una transizione economicamente sostenibile e ...