Zero calorie ma a che prezzo? Lo studio Usa sull’eritritolo: «Aumenta il rischio di infarti e trombosi» (Di martedì 28 febbraio 2023) Addolcisce come lo zucchero ma senza aggiungere calorie. Aumenta il gusto dei cibi ma non il valore di insulina e glicemia. Senza grassi, fibre e proteine, da anni l’additivo alimentare conosciuto col nome di eritritolo è sembrato l’alleato perfetto di diete ipocaloriche, lotta all’obesità, diabete e colesterolo. Ora lo studio citato da Repubblica, diffuso dall’università di Cleveland negli Stati Uniti e dall’ospedale Charité di Berlino e pubblicato su Nature Medicine sembra fare luce su un pericolo per la salute causato proprio dal dolcificante: «Il consumo eccessivo di eritritolo, un polialcol ottenuto dalla frutta e dai cibi fermentati, potrebbe essere collegato a un rischio più elevato di sperimentare complicazioni cardiache come infarto o ictus», spiegano gli scienziati. Il team, guidato da Stanley Hazen, ha ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Addolcisce come lo zucchero ma senza aggiungereil gusto dei cibi ma non il valore di insulina e glicemia. Senza grassi, fibre e proteine, da anni l’additivo alimentare conosciuto col nome di eritritolo è sembrato l’alleato perfetto di diete ipocaloriche, lotta all’obesità, diabete e colesterolo. Ora locitato da Repubblica, diffuso dall’università di Cleveland negli Stati Uniti e dall’ospedale Charité di Berlino e pubblicato su Nature Medicine sembra fare luce su un pericolo per la salute causato proprio dal dolcificante: «Il consumo eccessivo di eritritolo, un polialcol ottenuto dalla frutta e dai cibi fermentati, potrebbe essere collegato a unpiù elevato di sperimentare complicazioni cardiache come infarto o ictus», spiegano gli scienziati. Il team, guidato da Stanley Hazen, ha ...

