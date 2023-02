Zendaya si mette in posa per i fotografi e Sabrina Impacciatore parla di granite (Di martedì 28 febbraio 2023) Zendaya si mette in posa per i fotografi sul red carpet dei SAG Awards mentre Sabrina Impacciatore parla di granite. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 febbraio 2023)siinper isul red carpet dei SAG Awards mentredi. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beamessina : RT @SpiritoSfranto: @gianmarcoprete rido per questo video in cui zendaya si mette in posa per i fotografi e in sottofondo si sente sabrina… - Livia_s_tweet : RT @SpiritoSfranto: @gianmarcoprete rido per questo video in cui zendaya si mette in posa per i fotografi e in sottofondo si sente sabrina… - gianmarcoprete : RT @SpiritoSfranto: @gianmarcoprete rido per questo video in cui zendaya si mette in posa per i fotografi e in sottofondo si sente sabrina… - SpiritoSfranto : @gianmarcoprete rido per questo video in cui zendaya si mette in posa per i fotografi e in sottofondo si sente sabr… -