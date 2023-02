Zazzaroni: “Osimhen, probabile cessione a fine anno: su di lui due top europee” (Di martedì 28 febbraio 2023) Ivan Zazzaroni ritiene che Victor Osimhen andrà via a fine anno e rivela che due top europee lo cercano per l’estate Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli ai microfoni dell’emittente Ottochannel: “La superiorità tattica di questo Napoli non ha eguali negli ultimi 20 anni, ma anche di più. A me per come è dominante ricorda il Milan di Sacchi, che individualmente era più forte, ma questo Napoli ha una bellezza e un’armonia che lo ricordano, poi magari dura un solo anno, ma per ora è così. Anche a Empoli si è visto una squadra di serie A, il Napoli, che sembrava giocasse contro la formazione Primavera”. Per Zazzaroni Victor Osimhen sarà ceduto a Chelsea e Real Madrid Zazzaroni ha poi ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 febbraio 2023) Ivanritiene che Victorandrà via ae rivela che due toplo cercano per l’estate Ivan, direttore del Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli ai microfoni dell’emittente Ottochannel: “La superiorità tattica di questo Napoli non ha eguali negli ultimi 20 anni, ma anche di più. A me per come è dominante ricorda il Milan di Sacchi, che individualmente era più forte, ma questo Napoli ha una bellezza e un’armonia che lo ricordano, poi magari dura un solo, ma per ora è così. Anche a Empoli si è visto una squadra di serie A, il Napoli, che sembrava giocasse contro la formazione Primavera”. PerVictorsarà ceduto a Chelsea e Real Madridha poi ...

